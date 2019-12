Nach "Sieg Heil"-Ruf: Polizist klagt gegen seine Entlassung

Weil er laut hörbar „Sieg Heil“ gerufen haben soll, wurde ein Polizist aus dem Dienst entlassen. Nun klagt er erneut gegen diese Entscheidung. Zweimal schon hatte der Erlanger zuvor erfolglos dagegen geklagt.

Kollegen und Ausbilder sagen aus

Bei der Hauptverhandlung am Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth sollen am Dienstag (10.12.19) zwei ehemalige Ausbildungskollegen und zwei Ausbilder der Bundespolizei aussagen.

Verhängnisvoller Ausruf gleich am ersten Arbeitstag

Im September 2016 hatte der Polizist Julian S. seine Ausbildung zum Polizeimeister bei der Bundespolizei begonnen. Bereits am ersten Tag soll es in der Gemeinschaftsunterkunft zu dem für die Umstehenden ohne Anlass zu dem Ausruf gekommen sein. Das begründe Zweifel daran, dass der Erlanger "jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung" eintreten würde, heißt es in einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts in München und lehnte in der zweiten Instanz die Klage des Polizisten ab.

Von mehreren Ausbildungseinheiten ausgeschlossen

In der Zeit nach dem Ausruf erhielt der Mann während seiner Ausbildung auch ein negatives Persönlichkeits- und Leistungsbild. Deshalb wurde er zunächst von mehreren Ausbildungseinheiten ausgeschlossen. Ein knappes Jahr nach dem Ruf wurde er im Juli 2017 aus dem Beamtenverhältnis und damit auch aus der Ausbildung entlassen. Das Urteil wird voraussichtlich am Dienstag (10.12.19) fallen.