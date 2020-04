Nach Shutdown: Stadtbusse fahren vielerorts wieder regulär

In vielen oberfränkischen Städten und Landkreisen fahren die Stadtbusse ab Montag (27.04.20) wieder öfter. Wie die Stadtwerke Bayreuth mitteilen, erwarten sie mit Wiederaufnahme des regulären Fahrplans auch mehr Fahrgäste.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken finden Sie hier.

Wegen Corona: 80 Prozent weniger Fahrgäste

In den vergangenen Wochen seien in Bayreuth rund 80 Prozent weniger Menschen mit dem Bus gefahren. Während in Bayreuth auch weiterhin nur an den hinteren Türen ein- und ausgestiegen werden kann, können Menschen in Hof ab nächster Woche auch wieder die vorderen Einstiegstüren der Stadtbusse benutzen. Zum regulären Fahrplan kehrt die Stadt Hof allerdings noch nicht zurück. Lediglich der Takt zu Zeiten des Schulbeginns und Schulendes wird erhöht. Auch die Busse in Coburg werden wieder häufiger fahren: Der bisherige Stundentakt wird durch einen Halbstundentakt ersetzt. Forchheim und die Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge kehrt ab kommender Woche ebenfalls wieder zum regulären Fahrplan zurück.

Bamberg kehrt später zum normalen Fahrplan zurück

Die Stadt Bamberg kehrt nach aktuellem Stand erst wieder am 04.05.20 zum regulären Fahrplan zurück. Wie Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, auf Nachfrage mitteilt, werde zunächst nach dem Samstagsfahrplan gefahren und weitere zusätzliche Fahrten angeboten. Eine frühere Rückkehr zum normalen Fahrplan sei nicht notwendig, so Giersberg. In Bamberg hätten aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt nur noch 3.000 anstelle der ursprünglich 30.000 Menschen die Stadtbusse benutzt. Weil auch die Umsätze um rund 90 Prozent zurückgegangen seien, starteten Bamberger Busfahrer jüngst einen Shuttle-Service für Corona-Patienten. Diese Einnahmen würden aber bei weitem nicht die fehlenden Einnahmen decken, erklärt Giersberg.