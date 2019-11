Nach sexuellem Übergriff: Verdächtiger festgenommen

Fahndungserfolg für die Polizei Schweinfurt: Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Fußgängerin am Montagvormittag bei Dittelbrunn wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen.

Die 32-Jährige war am Montag gegen 10 Uhr auf einem Waldweg von Dittelbrunn in Richtung der Schweinfurter Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs. Hier wurde sie von einem Unbekannten angegriffen und "unsittlich berührt", so die Polizei. Daraufhin sei der Täter geflohen.

Polizei bittet um weitere Hinweise

Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam, so konnte der 27-jährige Mann schnell festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft und muss sich wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung verantworten.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt sucht nach wie vor weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise an folgende Telefonnummer: 09721/202 17 31.