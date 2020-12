Nach sexuellem Übergriff in Velburg: Tatverdächtiger ermittelt

Ein Unbekannter soll am Dienstagabend in Velburg eine Jugendliche überfallen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Es soll sich um einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Neumarkt handeln. Laut Polizei kennen sich aber die Jugendliche und der Tatverdächtige.

Kein dringender Tatverdacht auf ein Sexualdelikt

Es bestehe nach derzeitigem Ermittlungsstand kein dringender Tatverdacht auf ein Sexualdelikt. Der 19-Jährige gelte jedoch bis zur Ermittlung "des genauen Ablaufs" weiterhin als tatverdächtig, sagte eine Polizeisprecherin dem BR.

Großfahndung nach vermeintlich Unbekannten

Am Dienstagabend meldete sich die Jugendliche bei der Polizei und gab an, von einem Unbekannten auf einem Feldweg nahe des Velburger Ortsteils Hollerstetten überfallen und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein. Danach soll der Täter zu Fuß in Richtung Burgruine Adelburg geflüchtet sein. Daraufhin fahndete ein Großaufgebot der Polizei nach dem Täter. An der Suchaktion waren zahlreiche Polizeistreifen sowie ein Hubschrauber beteiligt.