Nach sexuellem Übergriff in Regensburg: Polizei befragt Anwohner

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau am 19. Juni im Regensburger Stadtosten haben Beamten der Kriminalpolizei Regensburg am Donnerstagnachmittag, 8. Juli, eine großangelegte Anwohnerbefragung durchgeführt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mitteilte, waren rund 50 Polizistinnen und Polizisten für die Hausbefragungen im Tatortbereich im Einsatz.

Rund 50 Polizisten befragen Anwohner in Tatortnähe

Sie absolvieren gerade in Nabburg ihre Ausbildung und kamen zur Unterstützung der Kriminalpolizei nach Regensburg, wo sie unter anderem im Bereich der Sternbergstraße, der Landshuter Straße und der Roritzerstraße Anwohner befragten. Dadurch sollte laut Polizei geklärt werden, ob der unbekannte Täter sich zum Beispiel öfter dort aufhielt oder in Tatortnähe wohnt. Wie es heißt, seien dadurch einzelne Hinweise gesammelt worden, die nun geprüft werden sollen.

Sexuelle Nötigung an der Haustüre

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte ein Mann eine 21-jährige in der Nacht vom Freitag auf Samstag, 19. Juni, zwischen dem Park in der Ostenallee und der Landshuter Straße angesprochen. Er folgte der Frau bis zu ihrer Wohnung im Stadtosten. An ihrer Haustüre nötigte der Mann die Frau anschließend sexuell. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Geschehens oder dem unbekannten Täter. Der Mann wird beschrieben als circa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben und hatte kurze, unfrisierte, dunkle Haare, eventuell mit grauen Strähnen und buschige Augenbrauen bei einem gepflegten äußeren Erscheinungsbild. Der Täter soll einen Oberlippenbart haben und eine normale bis schlanke Figur, auffällig sei außerdem sein kleiner vorstehender Bauch gewesen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter 0941-506 2888 entgegen.