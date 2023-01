Nach Sensationsfund: Menschenaffe Udo bekommt Besucherzentrum

11,6 Millionen Jahre, so alt sind sie: Die Überreste von "Udo", dem Menschenaffen, die in einer Lehmgrube im Ostallgäu entdeckt wurden – und für die Fachwelt eine Sensation darstellen. Damit auch Menschen außerhalb der Wissenschaft davon erfahren, soll jetzt ein Besucherzentrum entstehen. Wie die Planungen dazu voran gehen, darüber will sich Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) am Mittwochnachmittag in Pforzen informieren.

Ein Info-Pavillon direkt an der B16, ein Erlebnisweg und eine Aussichtsplattform oder sogar ein Aussichtsturm oberhalb von Udos Fundort sollen in Pforzen entstehen. Insgesamt 876.000 Euro soll das Besucherzentrum nach jetziger Schätzung kosten. 400.000 Euro davon will der Freistaat als Sonderförderung zur Verfügung stellen.

Warum die Fachwelt über "Udo" streitet

In der Lehmgrube Hammerschmiede bei Pforzen hatten Forscher der Uni Tübingen vor einigen Jahren Fossilien des Menschenaffen "Udo" ausgegraben. Danuvius guggenmosi, so der wissenschaftlich Name, soll schon vor 11,6 Millionen Jahren in der Gegend gelebt haben und aufrecht gegangen sein.

Bisher waren Wissenschaftler immer davon ausgegangen, dass sich der aufrechte Gang erst Millionen Jahre später in Afrika entwickelt hat. Die Funde aus der Hammerschmiede sorgen deshalb bis heute für Furore und einen anhaltenden Streit in der Fachwelt.