Nach SEK-Einsatz bei Augsburg: doch keine Entführung

Nach der Festnahme zweier Männer in der Nähe von Augsburg hat sich der Entführungs-Verdacht zerschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Männer freigelassen. Die Ermittlungen hätten keine Hinweise darauf ergeben, dass es sich tatsächlich um eine Freiheitsberaubung handeln könnte.

SEK-Kommando nahm bei Augsburg zwei Männer fest

Spezialeinsatzkräfte hatten den 19-Jährigen und den 25-Jährigen am Dienstag in Westendorf im Landkreis Augsburg festgenommen. Zuvor hatte sich eine Zeugin bei der Polizei in Osnabrück gemeldet, die von einer Entführung in der niedersächsischen Stadt sprach. Zwei angeblich bewaffnete Männer seien mit einer Frau gegen deren Willen nach Schwaben gefahren.

Vernehmungen ergeben keinen Hinweis auf Entführung

Die Polizei hat inzwischen sowohl die Männer als auch das vermeintliche Entführungsopfer befragt. Im Ergebnis haben die Ermittler die Darstellung der Hinweisgeberin verworfen. Wie es zu den Anschuldigungen kommen konnte und in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen, muss jetzt geklärt werden.