Nach schwerem Unwetter: Große Schäden im Landkreis Hof

Helfer schaffen Schlamm aus Kirche

Auch im Kirchenschiff und der Sakristei habe das Wasser gestanden. Zahlreiche Freiwillige hätten danach geholfen, die Kirche von Wasser und Schlamm zu befreien. Nun müsse es trocknen. Die Höhe des Schadens sei noch nicht absehbar. Auch das Gemeindehaus und das Pfarrhaus in Joditz seien beschädigt worden. Die Schäden am Gemeindehaus hielten sich vor allem deshalb in Grenzen, weil sich dort noch Sandsäcke befanden, die wenige Tage zuvor zur Verhinderung einer Überschwemmung benötigt wurden. Im Pfarrhaus habe der Heizraum ausgepumpt werden müssen.

Schulen und Kindergärten nehmen Betrieb wieder auf

Weitere Schäden habe das Unwetter an der evangelischen Kirche in Issigau sowie an kirchlichen Kindergärten in Naila und Selbitz angerichtet. Auch die Grundschule in Selbitz sowie einzelne Kitas im Landkreis Hof wurden überschwemmt. Unterricht und Kinderbetreuung fielen am Mittwoch aus und wurden am Donnerstag größtenteils wiederaufgenommen.

Wassermassen reißen Fahrbahndecke in Tunnel auf

Aufgrund des Starkregens war am Dienstagabend gegen 22 Uhr auch die Fahrbahn eines Tunnels in Hof eingebrochen. Über den Tunnel im Osten der Stadt nahe des Hauptbahnhofes verlaufen mehrere Bahngleise. Äste und anderes Treibgut hätten zuvor die Durchlassöffnung eines Baches verstopft, heißt es aus dem Hofer Rathaus. Eine Seitenwand des Durchlasses sei daraufhin in Richtung der Fahrbahn aufgebrochen. Der Tunnel sei bis auf weiteres gesperrt. Ein im Tunnel feststeckendes Fahrzeug musste geborgen werden. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Mit Material von epd.