Nach schwerem Unfall: Mutmaßlicher Schleuser gefasst

Der mutmaßliche Schleuser, der am Sonntag bei Leuchtenberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab nach einem schweren Unfall geflüchtet ist, konnte von der Polizei gefasst werden, das hat der Pressesprecher der Bundespolizei Waidhaus am Montag auf BR-Anfrage mitgeteilt.

Fünf Menschen zum Teil schwer verletzt

Der Mann konnte aufgrund eines Zeugenhinweises gefasst werden, so der Polizeisprecher. Der mutmaßliche Schleuser hatte bei einem Bürger in Michldorf, unweit der Unfallstelle, geklingelt. Dieser alarmierte daraufhin die Polizei über den Mann, der laut seiner Beschreibung humpelte.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen Schleuser handeln könnte. Die Insassen in seinem Auto stammen wohl aus der Türkei. Der Wagen hatte eine polnische Zulassung. Die fünf Menschen im Auto, darunter auch Kinder, wurden bei dem Unfall teils sehr schwer verletzt.

Fahrer flüchtete vor der Polizei

Der Fahrer des Autos war vor einer Zollkontrolle geflüchtet und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Waldstück bei Leuchtenberg. Die verletzten Insassen im Auto konnten von Einsatzkräften rettet werden. Sie wurden mit dem Hubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Wie es ihnen derzeit geht, konnte ein Polizeisprecher am Montag nicht sagen.

Bei der Rettungsaktion waren insgesamt drei Hubschrauber, 60 Feuerwehrleute und 30 Mitglieder des BRK im Einsatz. Aufgrund der starken Belastung durch diesen Einsatz wurde ein psychologisches Betreuungsteam angefordert. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache herausfinden.