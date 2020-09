Nach Schüssen auf A70: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Er war gerade auf der A70 unterwegs, als ein 54-Jähriger Autofahrer ein Schaden am Unterboden eines schwarzes Audis auffiel. Darauf wollte er den Audifahrer aufmerksam machen. Als der Fahrer nicht reagierte, versuchte der 54-Jährige den Audi zu überholen. Dabei streckte der Fahrer eine Schusswaffe aus dem Fenster und schoss zwei Mal.

Spezialeinsatzkommando im Einsatz

Die Polizei ermittelte intensiv und machte einen 22-Jährigen aus dem Raum Erlangen ausfindig. Die Wohnung des mutmaßlichen Täters wurde durchsucht. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. Der 22-Jährige sei vorübergehend festgenommen worden, heißt es von der Polizei. Er habe keinen Widerstand geleistet.

Tatverdächtiger hat gestanden

Die Tatwaffe - eine Schreckschusspistole - konnte in der Wohnung des jungen Mannes sichergestellt werden. Am Samstag räumte der 22-Jährige seine Tat ein und bedauerte sie. Er befindet sich inzwischen auf freiem Fuß. Jedoch wurde ihm wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

