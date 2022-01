Nach Schüssen auf 17-Jährigen: Polizei verhaftet Tatverdächtige

Eine Gruppe Jugendlicher hatte am 13. Januar im Münchner Stadtteil Milbertshofen in einer Wohnung einen 17-Jährigen attackiert. Einer der Angreifer schoss dem Jugendlichen in den Bauch. Heute hat die Polizei zwei Tatverdächtige verhaftet.

Polizeibekannte Tatverdächtige

Vier oder fünf Personen hatten an der Wohnungstür eines 65-jährigen Mannes im Stadtteil Milbertshofen geklingelt. Der 17-Jährige war gerade zu Besuch. Das wussten die Angreifer offenbar. Die Mordkommission geht deshalb davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Einer aus der Gruppe schoss dem 17-Jährigen in den Bauch, danach flüchteten die Täter unerkannt. Den Grund für die Auseinandersetzung kennen die Ermittler immer noch nicht.

Opfer im Krankenhaus operiert

Der 17-Jährige musste im Krankenhaus operiert werden, Lebensgefahr bestand aber nicht. Nach Auskunft der Polizei befindet er sich wegen der Schusswunde weiter in ärztlicher Behandlung. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission führten zu zwei tatverdächtigen Münchnern, einem 16-jährigen Schüler und einem 18-jährigen Arbeitssuchenden. Beide sind der Polizei wegen anderer Delikte bereits bekannt.

Spezialeinsatzkräfte im Münchner Norden

Mit Haftbefehlen rückten heute in den frühen Morgenstunden Spezialeinsatzkräfte vor zwei Wohnungen im Münchner Norden an und nahmen die Tatverdächtigen fest. Die Mordkommission ist davon überzeugt, dass einer der beiden Verhafteten auch der Schütze ist. Die Tatwaffe konnte bei dem Einsatz nicht gefunden werden. Die 16- und 18-Jährigen werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über Untersuchungshaft entscheidet.

Suche nach weiteren Tätern

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission richten sich jetzt auf die Suche nach den zwei oder drei weiteren Tatverdächtigen aus der Angreifer-Gruppe. Dabei besteht die Hoffnung, dass sich diese nach dem erfolgreichen Zugriff heute Morgen möglicherweise selbst der Polizei stellen.