Nach Schockanruf mehrere Goldbarren am Gartenzaun übergeben

Eine 83-Jährige aus Döhlau im Landkreis Hof ist Opfer von Betrügern geworden. Sie händigte einer unbekannten Frau am Gartenzaun mehrere Kilogramm Gold im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags aus.

Seniorin überreicht Goldbarren am Gartenzaun

Wie die Polizei mitteile, hatten die Betrüger der Seniorin am Mittwoch telefonisch mitgeteilt, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, müsse die 83-Jährige eine hohe Kaution zahlen. Daraufhin habe die Seniorin der ihr unbekannten Frau die Goldbarren ausgehändigt.

Die unbekannte Frau ist laut Polizei rund 1,65 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine helle Strickmütze. Hinweise nimmt die Polizei in Hof entgegen. Sie hatte das Gold in einer Tasche verstaut, in der sich Geldscheine befanden. Vermutlich war es zuvor zu mehreren Geldübergaben ebenfalls nach Schockanrufen gekommen.

Kaution sollte Haftstrafe abwenden

Insgesamt wurden bei der Polizei in Naila im Landkreis Hof am Dienstag und Mittwoch vier Anzeigen gegen Enkeltrickbetrüger erstattet. Die Betrüger hatten per WhatsApp und telefonisch von ihren Opfern in Geroldsgrün, Schwarzenbach am Wald, Issigau und Schauenstein jeweils Geld gefordert. Mit der Zahlung einer Kaution könnte die Inhaftierung von Familienmitgliedern vermieden werden, die einen tödlichen Unfall verursacht hätten. Auch ein 74 Jahre alter Mann zahlte daraufhin laut Polizei 2.000 Euro.