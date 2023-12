Nach Schneechaos: Nur noch wenige Schulen am Mittwoch zu

Nach den starken Schneefällen vom Wochenende und dem Glatteis am Dienstagmorgen entspannt sich die Lage an den Schulen langsam. Nachdem in den vergangenen Tagen in einigen Schulen im Süden Bayerns die Schule ausfiel oder per Distanzunterricht stattfand, kehren nun fast alle Landkreise wieder zum Präsenzunterricht zurück. Nur vereinzelt sollen die Schüler noch zu Hause bleiben.

Alle Schulen in Augsburg wieder geöffnet

Wegen der Gefahr durch hohe Schneelasten auf den Dächern musste die Stadt Augsburg am Montag und Dienstag einige Schulen und Turnhallen vorsorglich sperren. Inzwischen konnte die Schneelast der vier noch geschlossenen Schulen mithilfe der Feuerwehr aber überprüft werden, teilte die Stadt mit. Aktuell bestehe keine Gefahr mehr und deshalb können am Mittwoch auch die RWS/FOS/BOS, die Kerschensteiner Grund- und Mittelschule, die Wittelsbacher-Grundschule und die Kriegshaber-Grundschule wieder öffnen. Einige Turnhallen bleiben aber weiterhin gesperrt.

Wegen des zu erwartenden Glatteises empfiehlt die Stadt, mehr Zeit für den Schulweg einzuplanen. Außerdem sei im gesamten Stadtgebiet mit Dachlawinen und Schneebruch zu rechnen. Deshalb solle man sich nicht in unmittelbarer Nähe von Gebäuden oder im Bereich von Bäumen, etwa auf Schulhöfen, aufhalten.

Vereinzelt Distanzunterricht im Landkreis Fürstenfeldbruck

Im Landkreis Fürstenfeldbruck soll es am Mittwoch keinen flächendeckenden Unterrichtsausfall geben. Wie das Landratsamt mitteilt, findet grundsätzlich Präsenzunterricht statt. Distanzunterricht gibt es aber am Gymnasium Olching und an der Mittelschule Puchheim. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Schulleitungen vor Ort aufgrund der besonderen Situation ihrer Schule eigene, abweichende Entscheidungen treffen können. Daher sollten die Eltern auf Informationen ihrer jeweiligen Schule achten.

Grundsätzlich solle man prüfen, ob die Bushaltestelle sicher erreichbar sei und ob der Bus fährt. Haben die Eltern Bedenken, könne das Kind zu Hause bleiben; es sei auf dem üblichen Weg in der Schule zu entschuldigen.

Fast normaler Schulbetrieb im Landkreis Starnberg

Im Landkreis Starnberg sind am Mittwoch alle Grund- und Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien wieder im normalen Schulbetrieb. Auch die Grundschule Stockdorf, die zuletzt wegen eines Heizungsschadens geschlossen war, kehrt wieder in den Präsenzunterricht zurück. Wie das Landratsamt mitteilte, gilt auch hier: Schülerinnen und Schüler, die aus verkehrlichen Gründen den Unterricht nicht oder nicht rechtzeitig erreichen können, sind entschuldigt, müssen dies aber bei den Schulen anzeigen.

Kein Präsenzunterricht findet an der Berufsschule Starnberg statt.

Aktuelle Informationen zu Schulausfällen stellt auch das bayerische Kultusministerium auf dieser Seite bereit.