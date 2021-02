Nach Schneechaos in Franken: Jetzt wird's frostig in ganz Bayern

Wetter in Bayern: Jetzt wird es überall frostig

Und so geht es wettertechnisch in den kommenden Tagen im Freistaat weiter: In Franken wird es in Teilen weiter schneien, allerdings ist das Schlimmste bereits überstanden. Im Süden Bayerns fällt weiterhin weniger Schnee. Dafür zeigt sich nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Alpenvorland zeitweise die Sonne bei bis zu sechs Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen von Westen her neue Schneefälle auf. Die Tiefstwerte liegen bei -2 bis -6 Grad im Süden. In Franken sinken die Temperaturen in der Nacht auf bis zu -12 Grad.

In den kommenden Tagen soll es dann nahezu überall in Bayern frostig kalt und winterlich weiß werden - am Alpenrand sind bis zu 15 Zentimeter möglich. Dazu soll es knackig kalt werden: Dauerfrost tagsüber und nachts weit unter minus 10 Grad. Peu à peu verziehen sich zum Wochenende die grauen Schneewolken jedoch, "dann wird sich auch öfter die Sonne zeigen", prognostizierte am Montag ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Die hochwinterliche Phase wird bayernweit anhalten." Bis zu minus 16 Grad nachts sind mancherorts am Ende der Woche möglich.

Zudem ist "die Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum verbreitet als mäßig einzustufen", hieß es beim Lawinenwarndienst am Montag. Die Hochwasser-Lage entspannte sich im Norden weiter.