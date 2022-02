Nach Schnee-Verwehungen: Hochrhönstraße mit Schneefräse geräumt

Die Schicht aus Eis und Schnee auf der Fahrbahn war zu dick. Deshalb war die Hochrhönstraße zwischen dem Wanderparkplatz Holzberghof und dem Dreiländereck bei Fladungen auf einer Länge von circa zehn Kilometern gesperrt. Nach einer Woche konnte die Straße jetzt mithilfe von einer Schneefräse geräumt werden. "Nun hat der Wind nachgelassen", sagte der Dienststellenleiter der zuständigen Straßenmeisterei Rödelmaier Karl-Heinz Baumeister. "Darum ist mit keinen weiteren Schneeverwehungen zu rechnen. Jetzt lohnt es sich, die Straße zu räumen."

Räumtrupp im Konvoi unterwegs

An der Räumung waren drei Fahrzeuge beteiligt: In dem Konvoi fuhr ein Unimog mit einer Schneefräse vorneweg. Wenige Meter dahinter folgte eine sogenannten Schneeschleuder. Schlusslicht bildete ein Schneepflug. In Schrittgeschwindigkeit wurde der Schnee mit dem ersten Fahrzeug abgefräst. Mit dem zweiten Fahrzeug wurde der abgetragene Schnee dann in hohem Bogen mehrere Meter über den Straßenrand hinausgeschleudert. Die verbleibende, wenige Zentimeter dicke Schneeschicht wurde schließlich von dem Schneepflug geräumt.

Wintersportler können kommen

Am Freitag wird die Hochrhönstraße zusätzlich mit einem Schneepflug nachgeräumt. So sollen vor allem die letzten Vereisungen beseitigt werden. Ab Freitagnachmittag wird die Hochrhönstraße laut Karl-Heinz Baumeister voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben. Das sei dann rechtzeitig für die Wintersportler, die am Wochenende in der Rhön erwartet werden.