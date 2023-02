Nach Schnee und Regen: Hochwasser in Mittel- und Oberfranken

Schnee und Dauerregen sorgen für hohe Wasserstände in einigen Flüssen in Mittel- und Oberfranken. Besonders gefährdet ist derzeit das Gebiet um die Schwabach. Nachdem an der Station Büg in Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt am Freitagmorgen die höchste Meldestufe 4 erreicht wurde, liegt sie aktuell wieder auf Stufe 2, so der Hochwassernachrichtendienst Bayern.

Die Freiwillige Feuerwehr in Eckental-Eschenau meldet, dass im Überschwemmungsgebiet noch keine Gebäude überflutet wurden, nur Wiesen und Felder. "Wir beobachten die Lage", so Frank Ibler von der Freiwilligen Feuerwehr.

Meldestufe 2 an der Aisch und der Gründlach

Weitere Stationen in Mittelfranken sind bei Meldestufe 2, darunter die Aisch bei Laufermühle und die Gründlach an der Station Frauenkreuz. Bei diesen Pegelständen sind Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet, es könnten Straßen davon betroffen sein.

In Oberfranken: Itz bei Meldestufe 2

In Oberfranken gilt für die Itz bei Schenkenau im Landkreis Coburg Meldestufe 2. In den vergangenen Stunden ist vor allem der Pegel des Roten Mains bei Schlehenmühle nahe Egloffstein im Landkreis Forchheim stark angestiegen. Auch bei Unterzettlitz im Landkreis Lichtenfels registrierte der Hochwassernachrichtendienst Bayern in der vergangenen Nacht einen deutlichen Anstieg.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es in den kommenden Tagen in vielen Teilen Bayerns weiter Regen geben. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet deshalb damit, dass die Hochwassergefahr übers Wochenende bestehen bleibt und sich voraussichtlich auf weitere Gewässer ausdehnt.