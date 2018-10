Nach Schnee und Frost: Der goldene Oktober kommt zum Wochenende

Der Wintereinbruch beherrscht die bayerischen Alpen nur kurz. Nach dem Schneefall von heute steigt die Schneefall-Grenze zum Wochenende wieder. Auf dem 2.224 Meter hohen Nebelhorn lagen heute mehr als zehn Zentimeter Schnee. Auch auf dem 1.500 Meter hohen Brauneck schneite es, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auf der Zugspitze gab es sogar dreißig Zentimeter Neuschnee – das Thermometer zeige minus vier Grad an.

Das ändert sich aber spätestens am Freitag: Da steigt die Schneefall-Grenze wieder auf über 3.000 Meter. "An diesem Tag wird es in ganz Bayern warm und freundlich", erklärte eine DWD-Sprecherin. In der Nacht zum Samstag soll es dann auch kein Frost mehr geben.

Über 20 Grad im Allgäu

Das Wochenende lockt dann mit Temperaturen von um die 20 Grad, über 1.000 Metern Fernsicht und blauen Himmel. "Im Allgäu kann es auch über 20 Grad warm werden", so die DWD-Sprecherin. Lediglich bis zum Mittag kann es in einigen Gebieten neblig sein.

In der Nacht zum Sonntag kann es wieder regnen. Tagsüber bleibt es dann aber im Süden Bayerns trocken und warm, nur im Osten können einzelne Wolken aufziehen.