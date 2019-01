Nach Schnee-Sprengungen: Aufatmen in Balderschwang

Bewohner dürfen zurück in evakuierte Häsuer

Erleichtert ist auch Luggi Endrös. Sein Haus war evakuiert worden. Die Nacht hat er im Hotel verbracht. Man habe schon ein mulmiges Gefühl, wenn vor dem eigenen Haus ein großer mit viel Schnee beladener Hang liege und man nicht wisse, ob eine Lawine komme oder nicht, erzählte Endrös. Gott sei Dank sei bei den Sprengungen keine größere Lawine ausgelöst worden. "Sonst wäre mein Geschäft wahrscheinlich kaputt gewesen, wenn da alles runtergekommen wäre", sagte der Betreiber eines Ski-Verleihs. Jetzt trinke er ein Glas Sekt, und das Leben in Balderschwang gehe wieder weiter.

Touristen freuen sich nach "Abenteuer" in Balderschwang auf Heimreise

Luis und Paul aus Südtirol hatten mit ihrem Vater seit Sonntag in Balderschwang festgesessen. Für die beiden Buben waren die letzten Tage ein echtes Abenteuer. Sie freuen sich über die ausgefallenen Schultage – aber vor allem darauf, wieder nach Hause zu ihren beiden Geschwistern und zu ihrer Mama zu kommen.

Straßen, Lifte und Loipen in und um Balderschwang werden geöffnet

Die Verbindungsstraße zwischen Balderschwang und dem österreichischen Hittisau soll am frühen Nachmittag, der Riedbergpass ab morgen Früh wieder für den Verkehr geöffnet werden. Das teilte das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen mit. Ebenfalls ab morgen sollen auch alle Lifte und Loipen in Balderschwang wieder für den Wintersportbetrieb freigegeben werden.

Österreichische Orte von der Außenwelt abgeschnitten

In weiteren Regionen hat sich die Lage heute entspannt. In anderen ist die Lawinengefahr weiterhin hoch. In Österreich sind viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten.