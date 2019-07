Immer mehr Ärzte verlassen nach der Schließung des Hersbrucker Krankenhauses mit ihrer Praxis die Stadt. Bereits fünf Ärzte in Krankenhausnähe seien seit der Schließung vor zwei Monaten mit ihrer Praxis aus der Stadt gezogen, so Angelika Pflaum, die Sprecherin der Bürgerinitiative. Nachdem Ende Mai die Türen des Krankenhauses geschlossen wurden, hieß es zunächst von Gesundheitsministerin Melanie Huml, dass die ebenfalls still gelegte Bereitschaftspraxis nach ca. fünf Jahren wieder geöffnet werden soll. Die Klinik plante hier, ein ambulantes Gesundheitszentrum mit den dort angesiedelten Ärzten zu realisieren. Dies wurde von der Bürgerinitiative befürwortet, die gegen die Schließung der Klinik war.

Ärztehaus in der Innenstadt

Inzwischen ist alles anders und Angelika Pflaum, Sprecherin der Initiative, äußert Bedenken: sie habe Angst, dass weitere niedergelassene Ärzte gehen. Das neue Ärztehaus soll nun – anders als von der Bürgerinitiative gewünscht – nicht im Krankenhaus, sondern in der Innenstadt entstehen. Grund dafür seien die Wünsche des Investors. Dieses soll allerdings keinen Operationssaal beinhalten und daher wenig für eine Bereitschaftspraxis geeignet sein. Die Initiative hofft nun, dass die Operationsräume des geschlossenen Krankenhauses erhalten bleiben können. Am Donnerstag tagte der Hersbrucker Bauausschuss wegen des neuen geplanten Ärztehauses in der Innenstadt. Trotz monatelange Proteste wurde das Krankenhaus in Hersbruck geschlossen.