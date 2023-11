Nach Schließung der Senefelder-Schule: Unterricht in der Therme

An der Senefelder-Schule in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) findet wieder regulärer Unterricht statt. Die Gesamtschule war vor knapp drei Wochen wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen worden.

Bis zuletzt war der Schulleiter der Senefelder-Schule in Treuchtlingen, Stefan Reutner, mit seinen Kolleginnen und Kollegen unterwegs, um Ausweich-Räume für den Unterricht auszustatten. "Wir haben am Samstag noch Beamer in die Räume gebracht", erzählt Schulleiter Reutner am Montag nach den Herbstferien. So können alle 1.200 Schülerinnen und Schüler wieder in Präsenz unterrichtet werden, verteilt auf verschiedene Standorte, die einem bei "Schule" nicht unbedingt als Erstes in den Sinn kommen.

"Alle haben zusammengeholfen"

Dass das nun tatsächlich so schnell funktioniert hat, sei dem Zusammenhalt in Treuchtlingen zuzuschreiben, sagt Stefan Reutner. Die Unterstützung von Seiten der Stadt und der Bevölkerung sei enorm, berichtet der Schulleiter. Das bestätigt auch die Bürgermeisterin von Treuchtlingen, Kristina Becker (CSU). "Alle haben zusammengeholfen", sagt sie.

Unterricht in der Altmühltherme und im Seniorenheim

So haben die Verantwortlichen auch sehr schnell Ersatz gefunden. "Jeder hat nachgedacht, wo man unterrichten könnte", berichtet Bürgermeisterin Becker. Die Schülerinnen und Schüler werden bis auf Weiteres zum Teil in einem Neubau auf dem Gelände der Senefelder-Schule in Treuchtlingen unterrichtet.

Der andere Teil ist verteilt auf insgesamt zwölf Außenstandorte in Treuchtlingen und seinen Ortsteilen. So werden die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel in der Altmühltherme, in einem Seniorenheim und in einem Feuerwehrhaus unterrichtet. Zu diesen Räumen kommen sie entweder zu Fuß oder mit dem Bus. Das hat zum Start nach den Herbstferien auch sehr gut geklappt, so Reutner. Nur wenige Schülerinnen und Schüler haben den Anschluss an ihre Klassen verloren.

"Lichter an" an der Senefelder-Schule

Zum Neustart nach der Schulschließung haben sich am Montagmorgen alle 1.200 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften auf dem Pausenhof der Treuchtlinger Schule getroffen. In der Morgendämmerung haben sie Taschenlampen in die Höhe gehalten und so symbolisch das Licht an der Senefelder-Schule wieder angemacht. Sogar ein Regenbogen hat sich über dem Schulhof gezeigt. "Das ist ein Zeichen", sind sich die Anwesenden einig. Schulleiter Stefan Reutner weiß, dass er im Laufe der Woche noch einige Kleinigkeiten nachjustieren muss. An einigen Standorten fehlt noch Ausstattung. Aber im Großen und Ganzen ist er froh, dass sie so schnell so weit gekommen sind.