Nach Schließung: 317 Corona-Tests an Schweinfurter Gymnasium

Nachdem eine Lehrkraft am Schweinfurter Olympia-Morata-Gymnasium positiv auf Covid-19 getestet worden ist, werden nun 317 Menschen auf das Coronavirus getestet. Darunter seien 239 Schüler, teilte das Landratsamt Schweinfurt mit. Auch Mitarbeiter der Schulleitung, Lehrer, Referendare und Verwaltungsmitarbeiter müssen sich testen lassen. Erste Testergebnisse werden bald erwartet.

Schweinfurter Olympia-Morata-Gymnasium derzeit geschlossen

Da mehrere Lehrkräfte direkten Kontakt mit der infizierten Person hatten, entschied der Schulleiter Thomas Kreutzmann, die Schule bis einschließlich Mittwoch (15. Juli) zu schließen. Ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb sei nicht mehr gewährleistet, hieß es.

Anfang der Woche hatten die Mitarbeiter des Gesundheitsamts Schweinfurt sogenannte Kontaktpersonen der Kategorie 1 kontaktiert. Dazu zählen die gesamte Lehrerschaft und alle Schüler der B-Woche. Das Olympia-Morata-Gymnasium hatte den Präsenz-Unterricht in eine A- und eine B-Woche eingeteilt, nachdem es nach den Corona-Beschränkungen wieder geöffnet hatte. Schüler der A-Woche kommen bisher nicht als Kontaktpersonen in Frage. Der Schulbetrieb an der Walther-Rathenau-Schule, die direkt an das Gelände des Olympia-Morata-Gymnasiums angrenzt, läuft ganz normal weiter.