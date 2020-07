Nach Schlägerei: Polizei beobachtet mehr Frust bei Jugendlichen

Nach dem Großeinsatz wegen einer Schlägerei in der Münchner Fußgängerzone am Samstagabend, bei dem zwei Polizisten und eine Polizistin verletzt wurden, laufen die Ermittlungen. In Würzburg und Augsburg gab es ähnliche Zwischenfälle. Die Polizei sagt: Gerade in der Corona-Phase seien die Jugendlichen zunehmend frustriert.

Corona-Schließungen sorgen für Frust

Clubs, Diskotheken und viele Freizeitangebote haben corona-bedingt geschlossen. Für Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins ein wichtiger Grund für das erhöhte Frustrationspotential, das die Polizei in ganz Bayern bei Jugendlichen und Heranwachsenden beobachtet.

Alte Konflikte – neue Eskalationsstufen

Die Konflikte in der Altersgruppe seien nicht neu, so Polizeisprecher da Gloria Martins. Aber wenn die Polizei dazugerufen werde, richte sich der Unmut gegen die Einsatzkräfte. Schnell kämen dann andere Vorwürfe dazu, am Samstag etwa ging es um Rassismus.

Polizist mit Faust ins Gesicht geschlagen

Am Samstag war die Polizei gegen 20:30 Uhr alarmiert worden, weil in der Fußgängerzone Jugendliche mit Schlägen und Tritten aufeinander losgegangen waren. Der Grund für den Streit ist noch nicht bekannt. Als die Einsatzkräfte dazwischen gingen, schlug ein 18-jähriger Schüler einem Beamten mit der Faust zweimal ins Gesicht. Der 33-Jährige musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Eine Kollegin und ein Kollege erlitten Prellungen und Schürfwunden.

Schaulustige nennen Einsatz rassistisch

Nach den Faustschlägen gegen den Polizisten brachten seine Kollegen den 18-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Rund 50 Schaulustige sahen zu, viele filmten mit und kritisierten das Eingreifen der Polizei. Auch Rassismusvorwürfe wurden laut, weil der festgenommene Haupt-Angreifer eine dunkle Hautfarbe hatte.

Polizei weist Rassismusvorwurf zurück

Die Münchner Polizei weist die Rassismusvorwürfe zurück und verteidigt das Vorgehen der Beamten. Die Einsatzkräfte hätten es derzeit extrem schwer, erklärt Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Sie würden als dankbare Blitzableiter wahrgenommen. Erst als weitere Polizeibeamte hinzu gezogen wurden, beruhigte sich die Situation. 15 Platzverweise wurden ausgesprochen, drei Jugendliche und ein 18-Jähriger vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Angreifer bereits aktenkundig

Gegen den Schüler, der mit Fäusten auf den Beamten losging, wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Angaben der Polizei stammt der 18-Jährige aus Maisach (Lkr. Fürstenfeldbruck) und ist bereits wegen Körperverletzung und anderer Delikte aktenkundig geworden.

