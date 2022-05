Nach Schlägerei mit Auto geflüchtet und Personen angefahren

Nach einer Schlägerei auf dem Frühjahrsvolksfest im Coburger Stadtteil Creidlitz ist am Samstagabend eine Gruppe von fünf Personen mit einem Auto geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, habe das Fluchtfahrzeug zwei junge Männer angefahren, die dadurch leicht verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun Zeugen des Vorfalls, bei dem zunächst mehrere Personen in dem Festzelt in der Schützenstraße in Streit geraten waren.

Nach Schlägerei in Coburg: Fluchtfahrzeug erfasst zwei Männer

In dem Festzelt soll es zu Faustschlägen und Fußtritten gekommen sein. Ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Coburg soll dabei leichte Verletzungen erlitten haben, heißt es weiter. Anschließend soll eine fünfköpfige Gruppe, die an der Schlägerei beteiligt war, gegen 23 Uhr das Zelt verlassen haben und mit einem Ford mit niederländischer Zulassung vom Parkplatz geflüchtet sein. Dabei habe der Fahrer mit dem Wagen zwei 33 Jahre alte Männer erfasst, die dabei leicht verletzt wurden. Die Autoinsassen hätten ihre Flucht mit dem Fahrzeug anschließend in Richtung Frankenbrücke fortgesetzt.

Unklar, wer als Fahrer in Frage kommt

Später wurde das verlassene Fluchtauto bei der Fahndung mit Streifenbesatzungen und Polizeihubschrauber auf einem Parkplatz am Stadtrand von Coburg gefunden. Die Polizei überprüfe nun mehrere Personen, die sich in der Nähe des Wagens aufgehalten hatten und als Insassen in Frage kommen könnten, heißt es weiter. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.