Nach Schlägerei in Passau: Polizei ermittelt gegen Polizisten

Die Polizei in Passau ermittelt im Fall der Schlägerei Mitte Dezember gegen Bundespolizisten und Soldaten. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, werden derzeit rund 20 Zeugen vernommen. Außerdem wird ein Video ausgewertet. Erst wenn alle Gespräche geführt wurden, will die Polizei bekannt geben, wie es zu der Schlägerei gekommen und was genau passiert ist.

Motiv: Ausländerfeindlichkeit?

Einen Bericht der Zeitung "Am Sonntag", in dem steht, dass die Beamten aus ausländerfeindlichen Gründen auf eine Gruppe losgegangen seien, will die Polizei nicht kommentieren. Die Sprecherin sagt dazu nur, dass alle involvierten Personen - egal, ob mutmaßliche Täter oder Opfer - Deutsche sind.

Fußtritte gegen am Boden Liegende

Am 15. Dezember gab es in einer Disko in der Kleinen Klingergasse eine Auseinandersetzung. Laut Polizei sind vier Bundespolizisten und drei Soldaten involviert. Die Schlägerei verlagerte sich später ins Freie. Dabei sollen auch am Boden liegende Personen mit Füßen getreten worden sein.

Wer hat wen getreten?

Die Polizei macht derzeit fünf mutmaßliche Täter aus, die genaue Zahl an Opfern könne noch nicht gesagt werden, sie liege "im oberen einstelligen Bereich". Man wisse noch nicht, wer wen getreten habe. Es zeige sich aber, dass auch Beschuldigte zu Opfern wurden. "Es gab wechselseitige Körperverletzungen", sagt die Polizeisprecherin. In einem Fall konkretisiere sich bereits ein Verdacht: Ein Bundespolizist könne mit gefährlicher Körperverletzung in Verbindung gebracht werden.

Ermittlungen dauern an

Die Bundespolizisten kommen laut Polizei nicht aus der Region. Sie waren vorübergehend für ihren Dienst an der A3-Grenzkontrollstelle in Passau untergebracht. Die Soldaten leben hingegen im Raum Passau. Laut Polizei werden die Ermittlungen bis Mitte Januar dauern. Erst dann sollen weitere Details bekannt gegeben werden.