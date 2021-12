Nach Schlägerei in Aschaffenburg: 22-Jähriger im Koma

In der Aschaffenburger Innenstadt ist es am Freitagabend zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Drei Tatverdächtige konnten von der Polizei bereits vorläufig festgenommen werden. Ihnen wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Die drei Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Opfer schwebt in Lebensgefahr

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken ereignete sich die Schlägerei am Freitag gegen 20.30 Uhr. Passanten meldeten, dass sechs Personen in der Weißenburger Straße aufeinander einprügelten. Es soll sich um zwei Gruppen gehandelt haben.

Laut aktuellem Ermittlungsstand waren die die Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten. Es sei danach zu einer heftigen und lauten körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei erlitt der 22-Jährige durch Schläge und Tritte gegen den Kopf derart schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus ins Koma versetzt werden musste. Das Opfer schwebt aktuell in Lebensgefahr.

Drei Verdächtige in Untersuchungshaft

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren in einem Hinterhof der Karlstraße unweit vom Tatort entfernt festnehmen. Die Männer aus Goldbach und Laufach führte die Kriminalpolizei Aschaffenburg auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten brachten die jungen Männer im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

Tatmotiv bislang noch ungeklärt

Die Behörden ermittelten derzeit noch zum Motiv und zum genauen Tathergang. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Hintergründen der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.