Nach Schießerei in Erlenbach: Tatverdächtiger stellt sich

Nach der Schießerei im unterfränkischen Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg) mit einem Schwerverletzten hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der 28-Jährige sei am Abend im Beisein seines Anwalts in der Polizeiinspektion Aschaffenburg erschienen, teilte die Polizei kurz danach mit. Er wurde festgenommen und soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Nach dem Mann war öffentlich gefahndet worden.

Der 28-Jährige steht im Verdacht, seinen 41-jährigen Bekannten mit einem Bauchschuss schwer verletzt zu haben. Einsatzkräfte hatten den Verletzten am Dienstagabend vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) gefunden, wo dieser wohnt.

Schießerei im Treppenhaus

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 17 Uhr sei es zu einem heftigen Streit zwischen den zwei Männern gekommen, so die Ermittler. Die Auseinandersetzung eskalierte, so dass es im Treppenhaus zu einer Schießerei kam. Dabei wurde der 41-jährige Deutsch-Usbeke durch einen Schuss in den Bauch schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Worum es bei dem Streit ging, war zunächst noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass die beiden Männer sich kannten. Obwohl die Polizei aus dem benachbarten Obernburg schnell mit mehreren Streifenbesatzungen am Tatort war, das Haus umstellte und den Bereich weiträumig absperrte, konnte der Beschuldigte zunächst fliehen. Nach der Fahndung mit Foto stellte er sich der Polizei. Diese ermittelt wegen versuchter Tötung.