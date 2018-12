Nach Schießerei in Erlenbach: Polizei sucht diesen Mann

Nach der Schießerei im unterfränkischen Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg) mit einem Schwerverletzten bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe: Als dringend tatverdächtig gilt der 28 Jahre alte Anatol Wolf aus Aschaffenburg. Er befindet sich auf der Flucht.

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 17 Uhr war es in einem Mehrfamilienhaus in Erlenbach am Main zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte, so dass es im Treppenhaus zu einer Schießerei kam. Dringend tatverdächtig ist ein 28-jähriger Deutscher, der dem 41-jährigen Deutsch-Usbeken in den Bauch geschossen haben soll. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 41-jährige wurde vor dem Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Zeugen gesucht

Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass die beiden Männer sich kannten. Obwohl die Polizei aus dem benachbarten Obernburg schnell mit mehreren Streifenbesatzungen am Tatort war, das Haus umstellte und den Bereich weiträumig absperrte, konnte der Beschuldigte fliehen. Von einem Fluchtfahrzeug ist nichts bekannt.

Anatol Wolf aus Aschaffenburg ist 28 Jahre alt, 1,78 Meter groß, hat eine schlanke Figur und dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Die Polizei warnt, dass Wolf noch bewaffnet sein könnte. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, den Notruf 110 zu wählen.