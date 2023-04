Nach Schafrissen durch Bär: Forderungen und Verhaltenstipps

In der Grenzregion zu Österreich streift ein Bär umher. In Oberaudorf im südlichen Landkreis Rosenheim hat er zwei Schafe gerissen und ein weiteres verletzt. Das sorgt für Unruhe bei Bewohnern, Wanderern, Tourismusverantwortlichen und Landwirten. Oberaudorfs Bürgermeister Matthias Bernhardt erwartet sich Beratungen, finanzielle und materielle Hilfe bis hin zu klaren Handlungsvorschlägen, heißt es in seinem Schreiben an den BR.

Es sei elementar wichtig, zu verstehen, dass für viele Almbauern die Almwirtschaft immer schwieriger werde und damit ein Verstrauchen der Almen zu befürchten sei. Einige Landwirte hätten bereits angekündigt, dass sie ihre Schafe nicht mehr auf die bisherigen Flächen bringen würden. Einzäunungen am Berg seien nicht möglich.

Keine Nachteile für Tourismus befürchtet

Für den Tourismus in der Region befürchtet der Oberaudorfer Bürgermeister jedoch keine Einbußen. Der Bär wandere in der Region umher, damit müssten alle Berggemeinden im bayerischen Alpenraum umzugehen lernen. Prinzipiell müsse man momentan aber wohl anerkennen, dass die Alpen im Allgemeinen wieder Bärengebiet seien - natürlich nicht vergleichbar mit Ländern wie Kanada - der Kontakt mit einem Bären bleibe äußerst unwahrscheinlich, aber er sei eben nicht mehr ausgeschlossen, schreibt Bernhardt dem BR.

Bürgermeister: "Politik hätte früher handeln müssen"

Nach Ansicht des Bürgermeisters hätte die Politik viel früher reagieren müssen. Bereits vor der Neuansiedlung von Bären im Trentino hätte es einen grenzüberschreitenden Dialog geben müssen, der die Akzeptanz des Bären in der Bevölkerung und bei der Landwirtschaft abfragt. Spätestens nach der Ansiedelung hätten Strategien angelegt und etabliert werden müssen, so Bernhardt.

Laut Umweltminister Thorsten Glauber sei Bayern auf das Thema Bär vorbereitet. Dem Bayerischen Rundfunk teilte er mit, dass die Sicherheit der Menschen immer im Mittelpunkt stehe und uneingeschränkten Vorrang habe. Der Sachverhalt müsse jetzt fachlich genau aufgeklärt und die Lage vor Ort engmaschig beobachtet werden. Hinweise aus der Bevölkerung nehme jede Polizeidienststelle entgegen. "Im Ernstfall kommen alle Maßnahmen in Betracht", so Glauber.

LfU: Managementplan gibt konkrete Handlungsschritte vor

Das Landesamt für Umwelt (LfU) verweist auf ein abgestuftes Bärenmanagement, das man erarbeitet habe. Dieses würde den jeweiligen Stufen einen bestimmten Handlungsrahmen zuteilen. Aktuell befände man sich in Bayern auf Stufe 1 mit einem zuwandernden bzw. durchwandernden Einzeltier, wie der Website des LfU zu entnehmen ist. In dieser Situation stünden gemäß der ersten Stufe des Managementplans "Braunbären in Bayern" als wichtigste Punkte "Monitoring", "Information" und "Prävention" im Mittelpunkt des Handelns.

Das bedeute, dass vonseiten des Wildtiermanagements die aktuelle Situation sehr genau beobachtet und allen Hinweisen nachgegangen werde. Nutztierhalter und deren Verbände seien über Herdenschutzmaßnahmen informiert worden und würden wie die Bevölkerung über die aktuellen Entwicklungen unterrichtet.

Verhaltensregeln für Menschen: Ruhe bewahren!

Dass man tatsächlich einem Bären in der Natur begegnet, gilt als sehr unwahrscheinlich. Sollte dies doch einmal passieren, so sind sich Experten darüber einig, wie man sich verhalten sollte. Wichtigste Regel laut LfU: Sich ruhig verhalten und nicht davon laufen. Auch wenn es einem möglicherweise schwerfällt, empfiehlt es sich, den Bären durch Blickkontakt und Ansprechen auf sich aufmerksam zu machen und dann langsam und kontrolliert den Rückzug anzutreten.

Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein (DAV) schließt sich dem an und betont, Wanderer müssten aus Angst vor Bären nicht auf Tourenziele verzichten. Der DAV-Experte warnt aber davor, sich auf die Suche nach Braunbären zu begeben: "Man sollte dort jetzt nicht Bärentourismus betreiben."

Expertin für Beutegreifer: Bär ist Opportunist

Auch Anneke van Heteren, Expertin für Beutegreifer bei der Zoologischen Staatssammlung in München, betont, dass Bären genauso opportunistisch wie Wölfe seien, wenn sie auf ungeschützte Beutetiere träfen. "Wenn der Bär die Möglichkeit hat und die Schafe sind nicht geschützt und vielleicht noch eingezäunt, sodass sie nicht leicht wegkommen, dann ist das für den Bären zu einfach. Ein Bär kann das nicht liegen lassen."

Das könne man dem Bären jedoch nicht übel nehmen, meint van Heteren. Nach welcher Nahrung der Bär sucht, hänge nicht allzu stark mit der Jahreszeit zusammen. Allerdings brauche der Bär vor dem Winter durchaus mehr Protein, sagt die Expertin. Das liege daran, dass er kurz vor dem Winterschlaf etwas andicken möchte.

"Es ist aber nicht so, dass er in dieser Zeit gezielt die Schafe unserer Nutztierhalter jagt. Er ist einfach sehr opportunistisch", so van Heteren. Das Beste, was man als Nutztierhalter tun könne, sei einen Schäferhund einzusetzen. "Der Hund wird die Schafe beschützen und der Bär wird das Risiko nicht eingehen. Wenn es darauf ankommt, ist der Bär zwar größer und stärker als der Hund. Doch der Bär will gar nicht, dass es darauf ankommt. Der hat keinen Bock auf Verletzungen", sagt die Biologin.

Wildtierexperten: Mensch gehört nicht zum "Beuteschema" des Bären

Laut dem Wildtierexperten Uwe Friedel vom Bund Naturschutz gehört der Mensch nicht zum "Beuteschema" des Bären, da sich dieser überwiegend vegetarisch ernähre. Weil derzeit aber noch nicht viel in der Natur wachse, würden Bären auch Kleintiere und Schafe reißen.

Moritz Klose von WWF Deutschland weist darauf hin, dass in einigen Ländern Bären und Menschen bereits seit Jahren "mehr oder weniger friedlich" zusammen lebten. Es sei tragisch, wenn Bären Nutztiere rissen. Dies bedeute aber nicht, dass solche Bären auch für den Menschen gefährlich seien. Der Wildtierbeauftragte betont, dass ein friedliches Miteinander von Mensch und Wildtier möglich sein könne.

Nahrungsmittel können Bären anlocken

Anders als bei Wölfen können Angriffe auf den Menschen laut Experten aber nicht ganz ausgeschlossen werden - besonders wenn Camper oder Spaziergänger Nahrungsmittel dabei haben, deren Geruch den Bären anlocken. Um dem vorzubeugen, sollte man niemals einen Bären füttern oder Essensreste oder Müll in der Natur zurücklassen.