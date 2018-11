Nach Schäden auf der A93 gilt Tempo 80

Auf der A93 bei Hausen hatten sich in der Nacht auf Mittwoch mehrere Betonbrocken aus der Fahrbahn gelöst. Autos, die darüberfuhren, wurden dadurch beschädigt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Schäden auftreten, gilt zwischen Regensburg-Süd und Elsendorf ab sofort eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer. Das hat die Autobahndirektion Südbayern in einer Mitteilung bekannt gegeben. Wie lange die Geschwindigkeitsbeschränkung dauert ist derzeit noch nicht absehbar. Dies sei vom weiteren Verlauf der Untersuchungen und gegebenfalls erforderlicher Reparaturmaßnahmen abhängig.

Weitere Unfälle können nicht ausgeschlossen werden

Mitte der Woche hatten sich auf der A93 bei Hausen mehrere Betonbrocken gelöst und Autos beschädigt. Eine Überprüfung habe ergeben, dass es sich dabei um Teile einer Reparaturstelle gehandelt habe. In dem rund 40 Kilometer langen Streckenabschnitt - zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Süd und Elsendorf - sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl vergleichbarer Reparaturen durchgeführt worden, wie es in der Mitteilung heißt. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Stellen ausbrechen können.

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung wurde angeordnet, gleichzeitig werden verstärkt Kontrollfahrten durchgeführt, um weitere Schäden möglichst frühzeitig zu erkennen.