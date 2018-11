Nach Saunabrand: Wiedereröffnung von Pegnitzer Cabriosol dauert

Ende Oktober hat es in der Sauna des Ganzjahresbades Cabrisol in Pegnitz gebrannt. Geplant war eigentlich, das Schwimmbad am 16. November wieder zu öffnen. Daraus wird nun nichts, so der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (SPD) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Der Schaden an den Decken und den Deckenverbindungen ist größer als zunächst gedacht. Das müssen wir reparieren. Außerdem sind die Ermittlungen des Landeskriminalamts noch nicht abgeschlossen. Deshalb verzögert sich die Wiedereröffnung." Uwe Raab (SPD), Bürgermeister der Stadt Pegnitz

Mitgefühl und Bedauern

Das soll nun aber erst passieren, wenn alle Spuren des Brandes beseitigt seien und das Bad wieder ein "Wohlfühlbad" in Pegnitz sei. Im Moment würde dort noch Brandschutt herumliegen und es würde beißend nach Rauch riechen, so Raab. "Es sieht dort noch aus wie am Tag des Brandes – und es wird lange dauern, bis wir den Geruch aus dem Gebäude bekommen", so Raab weiter. Aus der Bevölkerung sei bislang keine Kritik an der Verzögerung gekommen, eher Mitgefühl oder Bedauern.

Ermittlungen dauern an

Polizeisprecher Alexander Czech bestätigte auf Anfrage des BR, dass die Ermittlungen des LKA andauerten. "Die Sachverständigen müssen immer wieder in das Schwimmbad und weitere Spuren sichern. Solange die Ermittlungen laufen, können wir das Schwimmbad nicht freigeben", so Czech.

Brandursache: Technischer Defekt

Ende Oktober hatte es am Cabriosol gleich zwei Großeinsätze gegeben: Zunächst war am benachbarten Eisstadion Ammoniak ausgetreten. Nur wenige Stunden später war die Sauna des Schwimmbads in Brand geraten. Ein technischer Defekt soll das Feuer ausgelöst haben. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen kann die Polizei nach aktuellem Stand ausschließen, erklärte Czech.