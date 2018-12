Nach Saunabrand: Pegnitzer Ganzjahresbad Cabriosol öffnet wieder

Die Aufräumarbeiten haben länger gedauert als ursprünglich geplant. Schon Mitte November wollte man das Ganzjahresbad eröffnen, die Schäden waren aber größer als gedacht. Doch jetzt ist die Sanierung soweit abgeschlossen und zumindest das Schwimmbad mit Kinderbecken, Rutsche und Schwimmerbecken kann noch vor den Weihnachtstagen wieder genutzt werden, heißt es aus dem Pegnitzer Rathaus.

Zwei Großeinsätze in Pegnitz

Ende Oktober hatte es am Cabriosol gleich zwei Großeinsätze gegeben: Zunächst war am benachbarten Eisstadion Ammoniak ausgetreten. Der Geruch war im gesamten Umkreis zu riechen. Nur wenige Stunden später war die Sauna des Schwimmbads in Brand geraten. Ein technischer Defekt soll das Feuer ausgelöst haben. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, fünf Menschen wurden leicht verletzt. Bis die Sauna allerdings wieder genutzt werden kann, wird es wohl noch dauern. Hier sind noch weitere Sanierungsarbeiten nötig.