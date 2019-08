Nach Sanierung: Nürnberger Kunstbrunnen sprudelt wieder

Seit Freitag ist der Kunstbrunnen von Jeppe Hein wieder in Betrieb. Er wurde bisher jeweils im Sommer an verschiedenen Plätzen in der Stadt Nürnberg aufgestellt. Das begehbare Wasserspiel musste von Grund auf saniert werden.

Elektronik erneuert

So wurde die Elektronik erneuert, die beim Betreten des Brunnens die verschiedenen Wasserfontänen steuert. Außerdem waren die Holzplanken marode, auf denen die Besucher quer durch das Wasserspiel laufen können.

Spielerisch erfahrbares Kunstwerk

Der Brunnen, der 2012 erstmals in Nürnberg zu sehen war, habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt, sagte Kulturreferentin Julia Lehner (CSU). Der Jeppe-Hein-Brunnen werde damit seinem gesellschaftlichen Auftrag als spielerisch erfahrbares Kunstwerk gerecht.

Zurück zum Neuen Museum

Im kommenden Jahr soll der „Hexagonal Water Pavilion“ wieder vor dem Neuen Museum für Kunst und Design am Klarissenplatz aufgestellt werden, zu dessen Sammlung er gehört. Das Museum feiert 2020 sein 20-jähriges Jubiläum.

Die Stadt Nürnberg plant unterdessen, auf dem Aufseßplatz einen eigenen Brunnen aufzustellen, um den Platz aufzuwerten.