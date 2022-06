Nach Sanierung: "Life Challenge Award" für Schule in Volkach

Die Verbandsschule in Volkach (Lkr. Kitzingen) hat den "Life Challenge Award" für die beste Fassade Europas gewonnen. Wie der Volkacher Architekt Reinhold Jäcklein am Freitag auf Facebook mitteilte, wurde das Gebäude nach einer energetischen Runderneuerung in der Kategorie "thermische Sanierung" ausgezeichnet. Die Fassaden-Optik - ein geometrisches Muster - wurde komplett von seinem Architekturbüro designt. Laut der Jury hat die Fassade eine Fläche von insgesamt 1.100 Quadratmetern.

Große Freude über Auszeichnung im Architekturbüro

"Eine Experten-Jury hat den Life Challenge Award für die beste Fassaden Europas vergeben und insgesamt in 6 Kategorien die Gewinner ausgewählt", schrieb Jäcklein und weiter: "In der L'Hemisfèric in Valencia wurden die diesjährigen Gewinner der Baumit Life Challenge feierlich vergeben. Wir freuen uns über den Gewinn in der Kategorie 'thermische Sanierung' für die Verbandsschule in Volkach. Herzlichen Glückwusch an den Schulverband." Der "Life Challenge Award" wird in sechs Kategorien vergeben: Single Family House, Multi Family Residential, Non Residential, Thermal Renovation, Historical Renovation und Stunned by Texture.