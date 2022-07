Nach Sanierung: Freibad-Eröffnung in Burgkirchen-Alz

Bereits vor mehr als fünf Jahren ging es los mit den ersten Sanierungsarbeiten im Kleinkindbereich im Freibad in Burgkirchen an der Alz. Anschließend folgten weitere, umfangreiche Baumaßnahmen: das Technikgebäude des Freibads wurde saniert, die Schwimmbadtechnik erneuert sowie das große Freizeit- und Erlebnisbecken komplett herausgerissen und neu aufgesetzt. Heute ist das Freibad wieder eröffnet worden.

Schwimmlern-Bereich für Anfänger

Nach langem Baustellenbetrieb kann das Burgkirchner Freibad jetzt uneingeschränkt genutzt werden und bietet neue Attraktionen. Unter anderem einen speziellen Schwimmanfänger-Bereich: Dieser ist zwei Mal 25 Meter lang und das Wasser ist nicht so tief - Anfänger können hier in Ruhe üben, ohne anderen Schwimmern in die Quere zu kommen. Auch sollen hier Schwimmkurse stattfinden – denn während der Corona-Hochphase fielen zahlreiche Kurse aus und viele Kinder müssen daher das Schwimmenlernen noch nachholen.

65.000 Besucher pro Jahr

Zusätzlich gibt es nun auch einen behindertengerechten Zugang: Durch eine spezielle Treppenkonstruktion können sich Rollstuhlfahrer Stück für Stück in das Wasser hineinlassen.

Das Freibad in Burgkirchen ist eines von fünf Freibädern im Landkreis Altötting, jährlich kommen gut 65.000 Besucher hierher.