Nach Sägewerk-Brand: Ursachenforschung unmöglich

Nach dem Brand des Sägewerks am Mittwoch in Lichtenburg, einem Stadtteil von Vilsbiburg, kann die Polizei nicht eindeutig sagen, wie es zu dem Brand gekommen ist. Das Polizeipräsidium Niederbayern teilt mit, dass sowohl das Sägewerk als auch das angrenzende Wasserwerk so zerstört worden sind, dass es keine Spuren mehr gebe.

Keine Beweise, keine Brandursache

Ein technischer Defekt könne die Ursache sein. Anhaltspunkte auf fahrlässige Brandlegung lägen derzeit nicht vor, heißt es. Beweise gebe es für keine der Annahmen. Durch das Feuer wurden das Sägewerk samt Maschinen und ein 100 Jahre altes Wasserwerk dem Erdboden gleichgemacht. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der Brand war am Mittwoch in den frühen Morgenstunden entdeckt worden.