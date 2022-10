Nach Sabotage bei Bahn: Wie sicher ist Bayerns Infrastruktur?

Das bayerische Innenministerium beruhigt: Es gebe aktuell keine Informationen auf konkrete Gefährdungen der kritischen Infrastruktur im Freistaat - auch wenn Anschläge oder Sabotageakte nicht auszuschließen seien, teilte ein Sprecher auf BR-Anfrage mit. Polizei und Verfassungsschutz stünden dazu im Austausch mit den Behörden anderer Bundesländer sowie des Bundes.

Betriebe für Schutz kritischer Infrastruktur selbst verantwortlich

Eine zentrale Aufsichtsbehörde für die kritische Infrastruktur in Bayern gibt es nicht. Das hängt laut Innenministerium immer von der konkreten Einrichtung ab. Für den Flughafen München überwacht zum Beispiel das Luftamt Südbayern die Umsetzung von Sicherheitsauflagen.

Grundsätzlich gilt: Die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung, Gesundheit und Verkehr seien selbst für Schutz und Sicherheit verantwortlich, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. So auch die Deutsche Bahn. Aber Betreiber könnten auch Hilfe von Polizei und Staatsschutz erhalten.

Nach Anschlag von 2021: Stadtwerke München überwachen strenger

Die Stadtwerke München haben nach dem mutmaßlichen Anschlag auf einen zentralen Knotenpunkt ihres Stromnetzes am Ostbahnhof im Mai 2021, bei dem rund 20.000 Haushalte bis anderthalb Tage ohne Strom waren, reagiert: Sie überwachen nun Baustellen mit Erdkabeln in Abstimmung mit der Polizei noch stärker und setzen in ihren Objekten insgesamt mehr Kameras ein. Sollte doch noch etwas passieren, sei "schnelle Reaktion und Abhilfe" nötig, so ein Sprecher der Stadtwerke zum BR. Beim damaligen Stromausfall waren die letzten Haushalte nach anderthalb Tagen wieder am Netz. Bis dahin halfen, wo es nötig war, Feuerwehr und THW unter anderem mit Notstromaggregaten aus.

Abwehr von Cyberangriffen

Neben Zäunen und Kameras gehört vor allem eine widerstandsfähige IT zu den Schutz-Maßnahmen, betont das bayerische Innenministerium. Nach der Sabotage auf die Deutsche Bahn am vergangenen Wochenende teilt diese mit: Eine lückenlose Überwachung sei nicht umsetzbar – bei einem Streckennetz von 34.000 Kilometern bundesweit und mehr als 6.000 davon in Bayern.

Bahn-Sabotage vom Wochenende wird noch aufgeklärt

Bundesinnenministerium Nancy Faeser (SPD) erklärte heute bei einem Besuch in Nürnberg, zu den Hintergründen der Sabotage der Bahn könne sie noch nichts sagen. Der Staatsschutz spricht mittlerweile von politisch motivierter Tat. Faeser versprach eine gründliche Aufklärung. Die Ministerin betonte, man habe seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine einen besonderen Fokus auf die kritische Infrastruktur: "Also das ist nicht neu jetzt seit dem vermeintlichen Anschlag auf die Deutsche Bahn", erklärte Faeser. Entsprechende Entwicklungen habe man im Cyberbereich gesehen und immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, Backups als Sicherheit zu haben und sich nicht auf ein System zu verlassen.

Uni-Experte fordert mehr Geld für Mehrfach-Absicherung

Weil bei der Bahn am Wochenende allerdings zeitgleich auch das Backup-System der Kommunikation im Schienenverkehr lahmgelegt worden war, fordert Sicherheitsexperte Norbert Gebbeken von der Universität der Bundeswehr in Neubiberg bei München, dass hier eine dreifache Absicherung besser wäre. Aber das koste natürlich Geld. "Und häufig ist es so, dass die Kosten dann nicht getragen werden", so Gebbeken im BR. Er wünsche sich eine deutlich bessere Ausstattung des Bundeamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das sich dann "ressortübergreifend um diese Fragestellungen kümmert". Gebäude selbst seien meist gut gesichert - Atomkraftwerke hätten zum Beispiel vielfache Sicherungssysteme. Aber bei Leitungen von Strom bis Kommunikation sei es sehr schwierig.

Innenministerium: Kein Zusammenhang zu Fällen im Freistaat

Die Ermittlungen zu den Tätern und Hintermännern der Bahnsabotage vom vergangenen Wochenende müssten mit Hochdruck geführt werden, betonte das bayerische Innenministerium. Keinen Zusammenhang sieht das Ministerium aber mit dem Anschlag am Münchner Ostbahnhof, der im vergangenen Jahr zu einem größeren Stromausfall geführt hatte und mit den Ermittlungen zu einer Brandstiftung an einem Kabelschacht, der im August zu einer weitgehenden Sperrung der Bahnstrecke Augsburg-München geführt hatte.

Grüne fordern mehr Aufmerksamkeit für kritische Infrastruktur

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, forderte die Staatsregierung auf, den Schutz der kritischen Infrastruktur in Bayern stärker in den Blick zu nehmen und den Katastrophenschutz zu stärken. Schulze kritisierte, die Staatsregierung wisse zu wenig über Angriffe auf kritische Infrastruktur. Als Beispiel führte die Grünen-Politikerin eine parlamentarische Anfrage an, die sie zu diesem Thema vor zwei Jahren gestellt hatte.

Eine gezielte Auswertung der polizeilichen Statistiken war damals nach Schulzes Angaben nicht möglich. "Das hat mich dann schon etwas verdutzt, weil ich der Meinung bin, dass die bayerische Staatsregierung einen Überblick haben sollte, wo es welche Angriffe gibt, damit man auch mögliche Muster erkennen kann", sagte Schulze dem BR.

Schulze: Schutz der kritischen Infrastruktur neu ordnen

Das Problem sei, dass sehr viele verschiedene Ebenen am Schutz kritischer Infrastruktur beteiligt seien. Bund, Länder und Kommunen hätten Aufgaben. Manchmal handele es sich um eine politische Straftat, andere Taten fielen in andere Kategorien. "Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da eine Systematisierung hinbekommen, auch über Bayern hinaus", erklärte die Grünen-Politikerin.

Bayerns Innenministerium verweist auf bundesweite Kriterien

Das Bayerische Innenministerium erklärte zu Schulzes Kritik, im Kriminalpolizeilichen Meldedienst, der bundesweit nach einheitlichen Kriterien geführt werde, gebe es keine automatisierten Recherchemöglichkeiten nach "Kritischer Infrastruktur". Das betreffe alle Bundesländer. Das Ministerium betonte aber, entsprechende Fälle würden "selbstverständlich erfasst". Recherchen seien beispielsweise über Begriffe wie "Verkehrseinrichtung" möglich.