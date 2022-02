Schwierige Bergung nach S-Bahn-Unglück in Schäftlarn

Mittlerweile laufen die Bergungsarbeiten auf dem Hochdamm in Schäftlarn, auf dem am Montagabend zwei S-Bahn-Züge frontal zusammengestoßen sind. Noch immer sind die völlig zerstörten Zugspitzen ineinander verkeilt. Ein Knäuel aus Blech, Kunststoffen und Dämmmaterial ragt in die Böschung.

Auch ein Autokran ist in Schäftlarn im Einsatz

Als erstes versuchen die Einsatzkräfte der Deutschen Bahn und des Technischen Hilfswerks jetzt, die entgleisten Drehgestelle – sozusagen das Fahrwerk – möglichst auf die Schienen zurückzuheben, damit sie die Waggons darauf nach Baierbrunn bzw. zum Bahnhof Schäftlarn-Ebenhausen bringen können. Was nicht gezogen oder geschoben werden kann, ist ein Fall für den Autokran, der heute Früh gekommen ist und von der B 11 aus schon erste Teile von der Unglücksstelle hochgehievt hat.

Der starke Wind sei bei den tonnenschweren Gewichten und dem 120-Tonnen-Kran kein Problem, versichern die Bahnexperten.