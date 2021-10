Nach S-Bahn-Schubser: Projekt für Gewaltprävention bei Kindern

Der 26. Januar 2019 war die wohl dunkelste Nacht in den Leben der Familien Ballmann und Wilke aus dem mittelfränkischen Heroldsberg. In dieser Nacht wollten ihre beiden 16-jährigen Söhne Luca und Frederik in Nürnberg feiern gehen. Doch sie sind nie wieder nach Hause gekommen. Weil sie einen Streit schlichten wollten, sind sie an der S-Bahn-Station "Frankenstadion" in ein Gerangel geraten, der für sie tödlich endete.

"In dieser Nacht haben Freddy und Luca ihr Leben verloren, als sie deeskalierend in einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen schlichtend einschreiten wollten", erzählt Georg Ballmann, der Vater von Luca.

Stiftung im Gedenken an ihre Söhne

Der Prozess gegen die Täter ist längst vorbei. Sie wurden verurteilt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Geschichte ist also - juristisch gesehen - zu den Akten gelegt.

Doch die Eltern der beiden Jugendlichen haben noch nicht losgelassen. Im Gegenteil: Sie haben eine Stiftung gegründet, um zu verhindern, dass andere Mütter und Väter das erleben, was sie erleben mussten.

Das Ziel der "Frederik und Luca Stiftung" ist ein friedliches Leben ohne Gewalt. "Wir sehen als eine der wichtigsten Aufgaben der Stiftung, Kindern im sehr frühen Alter, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, dass sie mit Konflikten gut umgehen können und damit das Ganze eben nicht in Gewalt eskaliert", so Ballmann.

Gewaltprävention an Kindergärten und Schulen

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt, wo Frederik und Luca herkommen, war die Stiftung bisher noch nicht sehr aktiv. Das ändert sich nun: 500 Mitarbeiter von Kindertagesstätten und Schulen aus der Region können nun an dem Gewaltpräventionsprogramm "Faustlos" teilnehmen. Hier lernen sie, wie die Aggressivität bei Kindern verringert und soziale Kompetenz erhöht werden kann.

Das Projekt wird von der Stiftung finanziert. Hilfe bekommen sie vom dazugehörigen Förderverein und von Sponsoren, wie etwa der Kreissparkasse vor Ort oder dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Sie alle haben sich zusammengetan, um die Gesellschaft gewaltfreier zu machen, erzählt Celine Wilke, die Mutter von Frederik. Und "wenn’s nur ein paar sind, die wir wieder zu Vernunft bringen", sagt sie. Sie wolle "aus diesem Bösen, aus diesem Gewaltsamen etwas Positives machen".

Erinnerungen an zwei junge Leben

Zweieinhalb Jahre sind seit dem Vorfall an der S-Bahn-Haltestelle vergangen. Auf dem Festplatz in Heroldsberg stehen zwei Bauwägen, die Außenwände voller Graffiti. Einiges davon ist schon verblasst. Doch wer genau hinseht, der erkennt noch etwas. Auf zwei Meter langen, gesprühten Bannern stehen die Namen der zwei jungen Opfer, Frederik und Luca. Und darüber: "Solange wir leben, werdet ihr nicht sterben".

In diesen zwei Bauwagen hat ihr Sohn Frederik, sein Freund Luca und deren Clique viel Zeit verbracht, erzählt Celine Wilke. Das Graffiti haben ihre Freunde aus Dankbarkeit und als Erinnerung angebracht. Als sie erzählt, stockt ihre Stimme leicht.

"Das ist in ihrem Sinne"

Die Familien Ballmann und Wilke haben die Stiftung gegründet, um anderen Familien ihr Schicksal zu ersparen. Aber sie soll auch das Andenken an ihre Kinder bewahren. Celine Wilke ist überzeugt, dass ihr Sohn das auch gewollt hätte.

"Bei der Stiftung habe ich das Gefühl, das ist in ihrem Sinne." Celine Wilke, Mutter von Frederik

Einen Sinn im Sinnlosen

Ihre Hoffnung ist, dass andere Kinder von der Tragödie von vor zweieinhalb Jahren profitieren können. Und es ist auch der Versuch zweier Familien, ein wenig Licht in der Dunkelheit zu finden. Einen Sinn im Sinnlosen.