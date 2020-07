Nach rundem Tisch: neue Angebote für Mountainbiker

Das Landratsamt Miesbach hatte zu dem runden Tisch eingeladen. Weitere runde Tische mit Vertretern des Landratsamtes, mit Landwirten, Almbauern, Bürgermeister und Touristikern sollen folgen.

Illegale Mountainbike-Trails sorgen für Ärger

Konkret geplant sind bereits neue Mountainbike-Trails - Flow- und Singeltrails - von Bayrischzell zum Mittleren Sudelfeld. Am Taubenberg sollen ein bis zwei Trails legal ausgewiesen werden, um die Grundstücksbesitzer dort zu entlasten und die Haftungsfrage zu klären. Vor allem am Taubenberg sorgen illegal angelegte Trails für großen Ärger.

Da Moutainbiker ihre Touren digital planen, will man an diverse Onlineportale und Verlage herantreten. Denn dort werden auch illegale Wege ausgewiesen. Wenn attraktive Angebote für die Mountainbiker vorliegen, dann könne man andere Strecken sperren, so die Vorstellung der Touristiker.

"Druck auf Natur sei dieses Jahr enorm"

Andere Teilnehmer, etwa von der Unteren Naturschutzbehörde, machten deutlich, dass man nicht warten könne bis ein neuer Trail erarbeitet sei, sondern man müsse bald handeln. Denn der Druck auf die Natur sei vor allem in diesem Jahr enorm.

Deswegen wird im Kreis Miesbach darüber diskutiert, ob Ranger eingesetzt werden können und welche Befugnisse sie haben sollen. Ohne Bußgelder und Kontrolle geht es nicht, so die Meinung einer Almbäuerin. Der runde Tisch hatte insgesamt 25 Teilnehmer.

