Nach rund 70 Jahren: seltener Käfer im Allgäu wiederentdeckt

Eigentlich wollte Förster Boris Mittermeier nur geeignete Orte im Wald finden, um Fallen aufzustellen, Käfer zu fangen und so einen aktuellen Überblick über die Artenvielfalt im Naturwaldreservat bekommen. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Bayerischen Staatsforsten, dem Zentrum Naturerlebnis Alpin (ZNAlp) und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF).

Stattdessen fand er einen Käfer, von dem es in Bayern nur sehr wenige Nachweise gibt. "Der Rindenschröter ist eine so seltene Art. Der ist jetzt nach 70 Jahren erst das zweite Mal im Allgäu überhaupt nachgewiesen worden. "Von dem her ist das tatsächlich ein Lottogewinn oder wie auch die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, die wir hier tatsächlich gefunden haben", sagt Mittermeier. Er nahm den Käfer mit, um ihn zu dokumentieren.

Stark gefährdeter Käfer fühlt sich im Totholz wohl

Der kleine schwarz glänzende Käfer ist etwa 15 mm lang, hat kräftige Mundwerkzeuge und erinnert ein wenig an einen Hirschkäfer. Er gehört auch zur selben Familie, den Schrötern. Der Rindenschröter steht auf der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Kategorie 2, stark gefährdet. Grund dafür ist, wie es von den Bayerische Staatsforsten heißt, dass der Käfer viel Totholz braucht. Solches Holz ist im klassischen Wirtschaftswald eher selten. Im Reservat Achrain gibt es viel davon.

Dass der seltene Rindenschröter dort vorkommt, sei ein Zeichen dafür, wie wichtig Naturwaldreservate sind, sagt Förster Boris Mittermeier. Totholz steigert die Artenvielfalt. Der Fund zeige, "dass es eben auch nötig ist neben den naturnah bewirtschafteten Wäldern eben auch immer wieder solche Stilllegungsflächen zu haben, in denen man Refugien schafft für besonders anspruchsvolle Arten wie den Rindenschröter. Für die haben wir genau so eine Verantwortung wie für das Gänseblümchen oder alle anderen Arten", sagt der Förster.

Naturwaldreservate als Lernorte für den Wirtschaftswald

Bayernweit gibt es über 160 Naturwaldreservate mit einer Fläche von rund 7.500 Hektar. Für den zuständigen Sonthofener Forstbetriebsleiter Jann Oetting hat der Rindenschröter-Fund nicht nur für Naturwaldreservate eine Bedeutung, sondern auch für den Wirtschaftswald. "Wir versuchen auch Erkenntnisse, die wir auf diesen Flächen gewinnen in unsere Forstwirtschaft mit einzubeziehen. Für uns sind das Lernorte, wenn Sie so wollen", sagt Oetting.

Auf den Flächen des Forstbetriebes Sonthofen sei die Menge an Totholz in den vergangen zehn Jahren gestiegen. Um acht auf 33 Festmeter pro Hektar.

Förster findet weiteres Exemplar

Förster Boris Mittermeier hat dort, wo er vor ein paar Wochen den Rindenschröter gefunden hat, nun nach weiteren Exemplaren gesucht. Viel Hoffnung machte er sich erst nicht, doch dann: "Jetzt haben wir sogar das Gegenstück, das dürfte nämlich ein Weibchen sein. Das heißt, wir haben das perfekte Paar Rindenschröter entdeckt. Sensationell!"