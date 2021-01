Nach Ruhestörung: Marihuana und Kokain sichergestellt

Wie die Polizei am Samstag meldet, war in der Nacht zum Donnerstag gegen Mitternacht ein Anruf wegen einer Ruhestörung im Stadtteil Heidingsfeld eingegangen. Während des Einsatzes wurden die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf eine Tüte mit Rauschgift aufmerksam. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnräume an: Dabei entdeckten die Polizisten rund ein Kilogramm Marihuana und zehn Gramm Kokain.

Haupttatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gegen drei Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Einsatzes in der Wohnung befanden, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zwei von ihnen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 25-jährige Haupttatverdächtige am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.