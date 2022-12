Nach Rücktritt von Prälat Wolf: Neuer Chef im Katholischen Büro

Der Politologe Matthias Belafi wird ab 1. März 2023 die Nachfolge von Prälat Lorenz Wolf antreten, das hat die Bayerische Bischofskonferenz heute mitgeteilt. Wolf hatte zwei Monate nach der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens Ende März um Entpflichtung von seinem Amt als Leiter des Katholischen Büros gebeten.

Früherer Leiter Wolf: "Nicht nachhaltig genug" auf Opferseite

Wolf hatte nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl eingeräumt, sich "nicht nachhaltig genug an die Seite der Opfer gestellt" zu haben. Er werfe sich vor, "nicht hartnäckiger" versucht zu haben, seine Haltung "in Bezug auf Täter konsequenter durchzusetzen". Den Vorwurf der Gutachter, Fehler bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen gemacht zu haben, wies er allerdings zurück.

Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Regensburg nahmen die bayerischen katholischen Bischöfe Wolfs Bitte um Entpflichtung an. Neben seinem Rücktritt als Leiter des Katholischen Büros war Wolf bis Frühjahr auch Vorsitzender des BR-Rundfunkrats und Offizial, also höchster Kirchenrichter im Erzbistum München und Freising.

Leiter des Katholischen Büros erstmals kein Geistlicher

Mit dem 45-jährigen Belafi wird nun erstmals ein Nicht-Priester Leiter des Katholischen Büros. Das Büro ist eine wichtige Schnittstelle zwischen Kirche und Politik im Freistaat und dessen Leiter soll die Interessen der katholischen Bistümer gegenüber der Staatsregierung und dem Landtag vertreten. Da geht es beispielsweise um die Finanzierung kirchlicher Schulen, die Zukunft der Katholischen Universität in Eichstätt oder das Kirchenasyl.

Derzeit leitet der Politologe Belafi das Referat "Kontakte zu Kirchen, jüdischen Kultusgemeinden und sonstigen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Religionsverfassungsrecht" in der Düsseldorfer Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn als Geschäftsführer der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen mit der bundes- und europapolitischen Positionierung der deutschen Bischöfe befasst.