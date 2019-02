Rohrbruch in Bayreuth: Hunderte Wohnungen ohne Wasser

Halb Bayreuth hatte am Samstag für mehrere Stunden kein Wasser: In der Nibelungenstraße war ein Wasserrohr gebrochen. Und auch heute haben Hunderte Bayreuther kein Wasser – am Sonntag war erneut ein Rohr in der Stadt geplatzt. Betroffen sind die Anwohner der Neckarstraße im Südwesten der Stadt.

Abhilfe durch Provisorium

Drei Hochhäuser, darunter das bekannte Y-Haus mit rund 380 Wohnungen, sind betroffen. Laut dem Sprecher der Bayreuther Stadtwerke Jan Koch wird gerade an einem Provisorium für dieses Gebäude gearbeitet, damit die Bewohner schnellstmöglich wieder Wasser haben. Nach dem Rohrbruch am Sonntag wurde die Hauptleitung zwar bereits zwei Mal repariert, doch beide Male sei es zu neuen Lecks gekommen, so Koch zum BR.

Schaden noch nicht klar

Sobald alle Häuser – wenn auch nur provisorisch – wieder am Wassernetzwerk angeschlossen sind, soll in einem nächsten Schritt eine etwa hundert Meter lange Rohrleitung stadtauswärts in der Neckarstraße erneuert werden. Wie lange die Bauarbeiten dauern werden, ist noch nicht klar. Auch mögliche Schäden nach dem großen Wasserrohrbuch am Samstag in der Nibelungenstraße sind noch nicht erfasst. Erste Anwohner hätten sich gemeldet, so Koch. Diese Anfragen von betroffenen Bayreuthern werden an die Versicherung weitergeleitet.