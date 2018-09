Nach Revision: Disco-Schläger muss fünf Jahre ins Gefängnis

Am Landgericht Regensburg ist heute das Urteil gegen einen 29-jährigen Mann wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gesprochen worden. Wie ein Gerichtssprecher dem BR sagte, muss der Mann für fünf Jahre ins Gefängnis und zudem einen Entzug in einer Klinik machen. Der 29-Jährige stand wegen der gleichen Tat bereits vor einem Jahr vor Gericht.

Mit Fuß in Gesicht getreten

Er soll laut Staatsanwaltschaft vor einer Diskothek in Cham bei einer Schlägerei seinem Kontrahenten einen so heftigen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, dass dieser mit dem Kopf auf der Straße aufprallte und benommen auf dem Rücken liegen geblieben war. Anschließend soll er mit dem rechten Fuß ausgeholt und ihm ins Gesicht getreten haben. Der Geschädigte hatte dabei zahlreiche Verletzungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Die Staatsanwaltschaft wertete die Tat als versuchten Totschlag. Das Gericht verurteilte den Mann dagegen nur wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen dieses Urteil legte die Staatsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof Revision ein. Dieser gab der Revision recht und hob das Urteil vom vergangenen Jahr auf. Deshalb kam es vor einer anderen Schwurgerichtskammer erneut zu einem Gerichtsverfahren.