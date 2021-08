Nach Rennrad-Unfall von Zeil: Debatte über Nebeneinanderfahren

Ein 82-Jähriger fährt mit seinem Auto am Sonntag bei Zeil am Main (Landkreis Haßberge) hinter zwei Rennradfahrern her. Die beiden fahren nebeneinander auf der Staatsstraße 2427. Der Autofahrer versucht, die links fahrende Rennradfahrerin zu überholen, und fährt auf. Die 36-Jährige wird bei dem Zusammenprall so schwer verletzt, dass sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt. Ein schlimmer Unfall, dessen konkreter Ablauf noch nicht geklärt ist. Viele Nutzer fragen aber: Durften die beiden Radfahrer überhaupt nebeneinander fahren?

Nebeneinanderfahren seit 2020 ausdrücklich erlaubt

Bis April 2020 war die Sache klar: Radfahrer müssen hintereinander fahren. Erst in Gruppen ab 16 Personen darf war das Fahren nebeneinander erlaubt. Das aber wurde mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung am 28. April 2020 geändert. Seitdem dürfen auch zwei Radfahrer nebeneinander fahren, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht behindern. Es muss also genug Platz zum Überholen geben. Die beiden Radfahrer haben also nichts Verbotenes getan, als sie auf der Landstraße nebeneinander fuhren.

Mindestabstand beim Überholen

Für Autofahrer wiederum gilt seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung: Sie müssen beim Überholen von E-Scooter und Radfahrern einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten. Außerorts sind es sogar zwei Meter Abstand. Dieser Mindestabstand gilt auch, wenn man einen Radfahrer mit Anhänger überholt.

Radweg muss nicht genutzt werden

Darf man als Radfahrer auf der Straße auch fahren, wenn neben der Straße ein Radweg verläuft? Auch das ist auf Landstraßen erlaubt, im Gegensatz zu Schnellstraßen und Autobahnen, sagt Polizeisprecher Schmitt. Eine Benutzungspflicht für den Radweg bestehe nur, wenn der Radweg Teil der Straße sei.