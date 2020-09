Polizei vermutet Reizgas als Ursache für Verletzte in Biergarten

Auch fünf Tage nach dem Reizstoffaustritt in einem Neumarkter Biergarten weiß die Polizei nicht, um welche Substanz es sich gehandelt hat. Wie die Polizei Neumarkt mitteilte, hält sie es für wahrscheinlich, dass mit einer Reizgasflasche gesprüht wurde.

Ärzte vermuten Reizgas

Ärztliche Annahmen gingen aufgrund der gezeigten Symptome in diese Richtung. Die anwesenden Gäste könnten kurzfristig einem Reizstoff ausgesetzt gewesen sein. Das lasse sich aber nicht mit endgültiger Beweiskraft belegen, so ein Sprecher.

Ausgeschlossen werden nach aktuellem Ermittlungsstand technische Mängel sowie der Austritt von Ammoniak und Erdgas.

Ursache für Atembeschwerden weiter unklar Zeugen gesucht

In einem Biergarten in Neumarkt waren 30 Menschen leicht verletzt worden. 26 Besucher klagten am Sonntagabend (13. September) über Hautreizungen und plötzlich auftretende Atembeschwerden. Bei dem Notfalleinsatz wurden auch vier Sanitäter verletzt.

Die Polizei Neumarkt bittet weiterhin um Hinweise unter 09181/48850.