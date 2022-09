Nach Reichsbürgertreffen in Coburg: Verfahren eingestellt

Nach einem Treffen von Reichsbürgern in der Waldorfschule in Coburg im Februar ist das Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Coburg war gegen den ehemaligen Hausmeister und rund 50 mutmaßliche Reichsbürger ermittelt worden. Das Ermittlungsverfahren gegen den mittlerweile entlassenen Hausmeister wurde eingestellt, da seitens der Schule kein Strafantrag gestellt wurde, so ein Sprecher.

Kein Verdacht auf Hausfriedensbruch durch Reichsbürger

Gegen die rund 50 mutmaßlichen Reichsbürger, die sich in der Schulturnhalle getroffen hatten, konnte der Verdacht des Hausfriedensbruchs nicht nachgewiesen werden. Sie gingen nach Ermittlungen der Polizei davon aus, dass die Schule regulär angemietet worden war.

Der Hausmeister der Waldorfschule hatte die Veranstaltungshalle der Schule unbefugt aufgesperrt. Die Polizei löste die Reichsbürgerveranstaltung mit einem Großaufgebot auf und leitete Ermittlungsverfahren ein. Dem Hausmeister wurde sofort nach Bekanntwerden gekündigt, teilte die Schulleitung im Anschluss mit. Inzwischen habe man sich zudem vor dem Arbeitsgericht geeinigt, so Schulleiter Hans-Joachim Döhner im BR-Gespräch.

Imageschaden für Waldorfschule in Coburg

Der Schule sei zwar ein beträchtlicher Imageschaden entstanden, allerdings habe man den arbeitsgerichtlichen Vergleich ohne finanziellen Aufwand beenden können. Die Polizei hatte damals Kenntnis von einem Treffen der Reichsbürger und kontrollierte die Zufahrtsstraßen nach Coburg.

Die Schulleitung distanzierte sich klar von dem Vorfall und dem Gedankengut der Reichsbürger. Diese leugnen unter anderem die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem.