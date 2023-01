Nach "Reichsbürger"-Razzia: Auslieferung von Ex-Oberst dauert an

Die Auslieferung des im Dezember in Italien festgenommenen Ex-Bundeswehroffiziers Maximilian Eder aus Niederbayern lässt weiter auf sich warten. Ein Zeitpunkt stehe noch nicht fest, war heute aus der Pressestelle des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof (BGH) zu erfahren.

25 Personen planten Umsturz in Deutschland

Anfang Dezember waren bei einer großangelegten Razzia 25 Personen aus der so genannten Reichsbürger-Szene festgenommen worden. Sie sollen einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Einer von ihnen war der ehemalige Bundeswehroffizier Maximilian Eder aus Eppenschlag aus dem Landkreis Freyung-Grafenau. Gegen den 64-Jährigen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Polizeibeamte hatten den früheren Kommandosoldaten am 7. Dezember in einem Hotel in Ponte San Giovanni nahe Perugia festgenommen.

Die Behörden erhielten nach eigenen Angaben zuvor Hinweise, dass sich der Mann in Italien befand und überwachten ihn seitdem. Als die deutsche Strafverfolgung den europäischen Haftbefehl ausstellte, schlug die Polizei zu und nahm Eder fest.

Mit "zeitnaher" Auslieferung wird gerechnet

Ines Peterson, Sprecherin des Generalbundesanwalts beim BGH in Karlsruhe, sagte heute gegenüber BR24: "Wir warten immer noch auf die Auslieferung des Inhaftierten. Prognosen, wann das passieren wird, können wir nicht abgeben, weil in solchen Fällen noch einige rechtliche Dinge geklärt werden müssen." Man rechne aber "zeitnah" damit.

Sollte Eder nach Deutschland ausgeliefert werden, werde ein Richter am Bundesgerichtshof nach einer Anhörung entscheiden, ob der Ex-Oberst in U-Haft komme. Die anderen 24 im Dezember festgenommenen Personen, darunter auch andere frühere Offiziere und Polizisten, befänden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Niederbayer gehört zum Führungsstab

Laut Ermittlern soll Eder zum Führungsstab einer Gruppe gehören, die im Verdacht steht, als terroristische Vereinigung das politische System stürzen zu wollen. Der ehemalige Elitesoldat ist auch ein prominentes Gesicht der Querdenker-Szene. In einem Video, das er kurz vor seiner Festnahme in den sozialen Medien veröffentlichte, sprach er von einer "Zeitenwende", die in den nächsten Wochen kommen werde, und von einer "neuen Justiz", die Corona-Maßnahmen aufarbeiten werde.