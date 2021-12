Nach Regenfällen: Flüsse und Bäche in der Oberpfalz schwellen an

Die starken Regenfälle der vergangenen zwei Tage lassen viele Flüsse und Bäche in der Oberpfalz anschwellen. An der Haidenaab in Pressath ist am Vormittag die Hochwassermeldestufe zwei erreicht worden. Das bedeutet, dass erste Wiesen und Felder, aber auch kleinere Landstraßen überflutet werden können. Insgesamt gibt es vier Hochwasserwarnstufen.

Steigende Pegel an Nebenflüssen des Regen

Auch am Regen und seinen Nebenflüssen steigen die Pegelstände aktuell leicht an. In Cham wurde am Mittwochvormittag Meldestufe eins erreicht. Laut Prognose des Hochwasserwarndienstes steigt das Wasser hier noch weiter, es soll Meldestufe zwei erreicht werden.

Hochwassermeldestufe eins wird aktuell außerdem registriert in Parsberg an der Schwarzen Laaber, in Furth im Wald an der Chamb und in Lohberg am Weißen Regen.

Aus Niederbayern gibt es derzeit noch keine Hochwasserwarnungen.