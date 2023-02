Nach Regen und Schnee: Flüsse in Ostbayern schwellen an

Der lang anhaltende Regen und die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage lassen jetzt auch die Pegel der Flüsse in Ostbayern ansteigen. Vor allem die Zuflüsse von Naab und Regen haben am Samstagfrüh vielerorts Meldestufe eins des vierstufigen Hochwasser-Warnsystems erreicht. Das gilt beispielsweise für Cham am Regen und für Warmbach an der Schwarzach.

Hier geht es zum BR24-Wetter

Steigende Pegel an Haidenaab und Regen

Meldestufe zwei wurde am Samstagmorgen unter anderem in Nittenau am Regen und in Pressath an der Haidenaab erreicht. Meldestufe zwei bedeutet, dass erste Felder und Wiesen entlang der Flussläufe überflutet werden, aber auch schon vereinzelt Straßen gesperrt werden müssen.

In Niederbayern gibt es vor allem entlang der Rott erste Hochwassermeldungen. Am Pegel in Ruhstorf wurde in der Nacht zum Samstag Meldestufe zwei erreicht. Das Wasser steigt hier weiter leicht an. Aus dem Bayerischen Wald, wo es in den vergangenen Tagen teils heftig geschneit hat, gibt es derzeit keine Hochwassermeldung.